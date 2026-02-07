Ларионов о сборной: «Демидова и Овечкина поставил бы в одну тройку, объединив опыт, скорость, технику, мышление. Панарин был бы в центре: это ключевая позиция для любой команды»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в интервью для The Athletic рассказал, кого из игроков взял бы в сборную России на олимпийский хоккейный турнир. Ларионов отметил, что поставил бы Ивана Демидова в одно звено с Александром Овечкиным.
"Я бы поставил его в одну тройку с Ови — это было бы нечто особенное. Ты объединяешь опыт, скорость, технику и мышление — все в одной линии.
Я долго искал правильных центров — это моя позиция. Для меня мышление — ключ к успеху. Центр — ключевая позиция для любой команды. Поэтому я поставил Панарина в середину.
В июле в Москве был выставочный матч НХЛ против КХЛ, благотворительный, и я уже тогда попросил Артемия сыграть в центре.
Нужно уметь распределять шайбу, а для этого важны ум и техника. А на флангах должны быть люди, способные реализовать его идеи", — сказал Ларионов.