Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»

Мое мнение о России и о КХЛ немного изменилось, стало отличным от того, что я представлял до переезда сюда. Знал, что КХЛ — хорошая лига, работа в клубах организована качественно. Но я своими глазами увидел, что очень много команд стараются играть в своем стиле, в свой хоккей. Это меня удивило. Изначально я думал, что команды в КХЛ предпочитают играть в общем стиле, но это не так. Много команд уделяют большое внимание игре без шайбы. Об этом я не знал. Мы уже внесли несколько правок в ту систему, которая уже была выстроена в «Шанхайских драконах». В первую очередь, я попросил ребят относиться внимательнее к своим обязанностям. Стараемся быстрее двигать шайбу, делать больше перемещений и делать упор на атаку. В обороне же мы должны концентрироваться на отборах, быть внимательнее, потому что в лиге много команд, у которых поставлена игра.