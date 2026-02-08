Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»

Нападающий «Трактора» Джош Ливо поделился впечатлениями от участия в Fonbet Матче звезд КХЛ, назвав уральских болельщиков лучшими в мире.

Источник: Спортс"

— Классно быть частью такого мероприятия, это возможность и показать свое мастерство, и повеселить трибуны. В то же семьям и детям игроков тоже интересно принять в этом участие. Мне удалось увидеть старых друзей и также найти новых. Накануне было отличное приветственное мероприятие, благодаря которому удалось со всеми познакомиться, что в том числе это облегчает наше взаимодействие на площадке.

— Что для вас главные цели на звездный уик-энд?

— Получить удовольствие от мероприятия и пообщаться с друзьями.

— Вы играете за сборную Урала. Насколько уже прониклись этим регионом?

— Мне нравится, в целом я играю здесь уже третий сезон — два года выступал за Уфу и теперь играю в Челябинске. Могу сказать, что в этом регионе лучшие в мире болельщики. Так что я очень рад, что играю за сборную Урала, — сказал Ливо.