Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с 44% вероятностью по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото — 12%

Авторы The Atletic Пьер ЛеБрюн и Дом Лущишин оценили шансы сборной России, которую ранее составил главный тренер СКА Игорь Ларионов, на медаль на олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Ларионова выиграла бы медаль с вероятностью в 44,7%, а шансы на золото составляли бы 12,2%.

Допуск сборной России привел бы к тому, что Швеция оказалась бы в группе A вместе с Канадой. Россияне выступили бы в группе C с США, Словакией и Латвией. По мнению авторов The Atletic, Канада выиграла бы свою группу в 73% случаев, США — в 84%. При участии России эти показатели снизились бы до 66% и 64% соответственно.

Главное изменение — общее снижение медальных шансов для всех фаворитов. Больше всего в борьбе за золото потеряли бы Канада и США (примерно по 4%), а Швеция — 13%.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ.