Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с 44% вероятностью по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото — 12%

Допуск сборной России привел бы к тому, что Швеция оказалась бы в группе A вместе с Канадой. Россияне выступили бы в группе C с США, Словакией и Латвией. По мнению авторов The Atletic, Канада выиграла бы свою группу в 73% случаев, США — в 84%. При участии России эти показатели снизились бы до 66% и 64% соответственно.