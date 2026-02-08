Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто у нас есть»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о селекционной работе клуба.

Источник: Спортс"

— Основываясь на своём богатейшем игровом и тренерском опыте, как планируете выводить из «спячки» лидеров команды? Практикуете ли вы индивидуальные разговоры?

— Да, практикую. Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали. Сейчас идет хороший тренировочный процесс. Все к нему с пониманием относятся, равно как и к тем нагрузкам, что мы сейчас даем. Все понимают, для чего это делается. Только через работу можно прийти к успеху.

— Ясно, что уже не провести селекцию заново, а летом вас не было в тренерском штабе, но вы не считаете, что нынешнее «Динамо» является слишком возрастной командой? Способна ли она повторить прошлогодний кубковый поход?

— Мы потеряли целый ряд очень важных игроков: Пакетта, Михеева, отдали Рашевского. Это целая тройка плюс Готовец. На рынке в дедлайн мы не смогли успешно сработать, потому что одни клубы просто не отдавали игроков, а другие — просили огромную компенсацию. Поэтому что есть, то есть.

Сами мы не стали никого обменивать, потому что верим в наших игроков. Сейчас нам прежде всего нужно прервать неудачную серию. И хорошо подготовиться к плей-офф. Да, мы знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто у нас есть. Другого пути нет, — сказал Козлов.