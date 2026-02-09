Ткачаки тренируются в звене с Айкелом в сборной США, Мэттьюс — с Генцелом и Болди

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, в каких сочетаниях занимаются игроки сборной США. Он привел составы первого и второго звена, а также пар защитников.
Руссо отметил, что остальные нападающие менялись местами в звеньях по ходу тренировки.
Джейк Генцел — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;
Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;
Куинн Хьюз — Чарли Макэвой;
Джейккоб Слэвин -Брок Фэйбер;
Зак Веренски — Ноа Хэнифин;
Джейк Сэндерсон — Джексон Лакомб.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.
Мэттьюс — капитан сборной США на Олимпиаде, Макэвой и Мэттью Ткачак — альтернативные капитаны.