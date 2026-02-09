Ричмонд
Ткачаки тренируются в звене с Айкелом в сборной США, Мэттьюс — с Генцелом и Болди

Мэттью и Брэди Ткачак тренируются в звене с Джеком Айкелом перед стартом хоккейного турнина на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, в каких сочетаниях занимаются игроки сборной США. Он привел составы первого и второго звена, а также пар защитников.

Руссо отметил, что остальные нападающие менялись местами в звеньях по ходу тренировки.

Джейк Генцел — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;

Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;

Куинн Хьюз — Чарли Макэвой;

Джейккоб Слэвин -Брок Фэйбер;

Зак Веренски — Ноа Хэнифин;

Джейк Сэндерсон — Джексон Лакомб.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.

Мэттьюс — капитан сборной США на Олимпиаде, Макэвой и Мэттью Ткачак — альтернативные капитаны.