Купер о Селебрини: «Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Не стоит обращать внимание на возраст»

19-летний нападающий «Сан-Хосе» катался в тройке с Коннором Макдэвидом и Томом Уилсоном на первой тренировке канадцев перед Олимпиадой-2026.
"Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Так что я не могу смотреть на него просто как на какого-то парня. Я его знаю. Я был на чемпионате мира и имел возможность последить за ним.
В НХЛ он уже показал, что в самом деле является особенным игроком. Я не голосую за индивидуальные призы, но, похоже, многие журналисты считают, что он может претендовать на серьезные награды.
Так что, не стоит обращать внимание на его возраст. Это чертовски хороший хоккеист", — сказал Купер.
Селебрини — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News. Маккиннон — 2-й, Макдэвид — 3-й, Кучеров — 4-й.