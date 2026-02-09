Плющев о сборной от Ларионова без игроков КХЛ: «Игорь последователен, ментально он в НХЛ. Отсюда в составе простенький Задоров — иноагент всегда подтянет иноагента»

— Много шума вызвала условная сборная России на Олимпиаде-2026 от Игоря Ларионова, в которой главный тренер СКА не увидел ни одного игрока КХЛ. Удивлены?
— Не удивлен выбору Ларионова — удивлен шуму.
— Поясните.
— Игорь как никогда последователен. Об этом говорит и его интервью еще из восьмидесятых годов, о котором на этой неделе нам напомнил Интернет. Еще тогда он сформулировал свои принципы — и много десятилетий им соответствует.
Человек полностью пересадил себя на почву североамериканского хоккея, а все, что связано с хоккеем СССР и России, вызывает или комплексы, или раздражение. В итоге ты физически живешь в России и работаешь в КХЛ, но ментально по-прежнему там — в НХЛ и Северной Америке.
Это определенная идеология — и ее нужно понимать. Отсюда в обороне сборной Ларионова, например, простенький Задоров — а не, скажем, лицо нынешней КХЛ Шарипзянов. Как говорится, иноагент всегда подтянет иноагента. Так чему тут удивляться? — сказал Плющев.
Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается».