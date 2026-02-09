Ричмонд
Овечкину в Дубае преподнесли десерт с надписью «На пути к 1000 голам». У Александра 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, в регулярках — 919

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил подарок от шеф-повара в одном из ресторанов в Дубае.

40-летний капитан «Вашингтона» отправился в ОАЭ вместе с семьей во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.

Когда семья Овечкиных посетила один из местных ресторанов, российскому хоккеисту преподнесли десерт от шеф-повара с надписью «На пути к 1000 голам».

На данный момент у хоккеиста 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф (второй результат в истории лиги, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016). В рамках регулярок — 919 голов (рекорд лиги).

