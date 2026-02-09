Матч «Спартака» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память об Артеме Федорове. Экс-форвард клубов умер в 32 года

Уроженец Воскресенска был лидером атак молодежной команды «Химика» с 2010 по 2013 год, становился победителем Универсиады в составе студенческой сборной России, а с 2015 по 2023 год провел 376 матчей в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Спартак», СКА и ХК «Сочи».