Матч «Спартака» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память об Артеме Федорове. Экс-форвард клубов умер в 32 года

Ранее стало известно, что бывший форвард «Спартака», «Динамо», «Салавата Юлаева», СКА и «Сочи» умер в 32 года.
Федоров провел в FONBET КХЛ 376 матчей с учетом плей-офф и набрал 169 (66+103) очков. Он завершил карьеру в феврале 2023 года после расторжения контракта с «Сочи».
«Вечером 9 февраля пришла печальная новость, в возрасте 32 лет не стало Артема Федорова — бывшего нападающего “Спартака” и ряда клубов КХЛ. Выступая за московский “Спартак” с 2018 по 2021 год, Артем Федоров провел за красно-белых 161 матч и набрал 95 (41+54) очков, став лучшим бомбардиром нашего клуба в сезоне-2019/20.
Уроженец Воскресенска был лидером атак молодежной команды «Химика» с 2010 по 2013 год, становился победителем Универсиады в составе студенческой сборной России, а с 2015 по 2023 год провел 376 матчей в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Спартак», СКА и ХК «Сочи».
Хоккейный клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Артема Федорова, скорбим вместе со всей хоккейной семьей.
Завтрашний матч между «Спартаком» и московским «Динамо» в «Мегаспорте» начнется с минуты молчания в память об Артеме Федорове«, — говорится в сообщении “Спартака”.