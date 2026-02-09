Ричмонд
Занатта об отстранении России: «Мое сердце — с российским народом. Я знаю их, у меня был прекрасный опыт. С удовольствием вернулся бы в КХЛ»

Бывший тренер клубов КХЛ Айван Занатта, входящий в тренерский штаб сборной Франции, высказался касательно недопуска России до Олимпиады.

Источник: Спортс"

— Вы большую часть карьеры провели в России. Вся эта кризисная ситуация изменила отношение к нашей стране?

— Мои чувства по поводу отсутствия России… Мне очень грустно, потому что у меня сильная привязанность к этой стране. Мое сердце — с Россией и с российским народом. Я знаю их, я знаю их очень хорошо.

У меня был прекрасный опыт, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться к этим замечательным людям, в эту великую страну и к великому хоккею.

— Значит, в ближайшем будущем вас можно ждать в КХЛ?

— Я бы с удовольствием вернулся в КХЛ. Я был бы рад возможности вернуться и снова стать частью этой великой лиги. Она такая конкурентоспособная, здесь хорошие спортсмены, хорошие тренеры, отличные арены, инфраструктура просто супер, отели, просто все. Это отличный продукт, и мне очень понравилось время, проведенное там.

Я действительно хочу верить, что однажды, совсем скоро, я снова там окажусь. Я скучаю по этому, — заявил Занатта.