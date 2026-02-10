Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Зайдер о том, что Драйзайтль будет капитаном Германии: «Он входит в топ-5 хоккеистов мира. То, как он смотрит на игру, поможет многим ребятам. Он внимателен к мелочам, всегда находится в нужном месте&raqu

Защитник «Детройта» и сборной Германии Мориц Зайдер поделился мнением о Леоне Драйзайтле.

Источник: Спортс"

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль будет капитаном сборной Германии на Олимпийских играх-2026.

Зайдер и форвард «Оттавы» Тим Штюцле назначены альтернативными капитанами.

"Он и должен быть капитаном. Сейчас он входит в топ-5 игроков мира, и если кто-то его не знает, то, я думаю, вы что-то делаете не так в хоккейном мире. Погуглите его, и вы найдете множество видеороликов с хайлайтами. Думаю, это говорит само за себя.

То, как он смотрит на игру, поможет многим ребятам. Он внимателен к мелочам, всегда находится в нужном месте, редко ошибается в зоне атаки, долго держит шайбу и действительно затрудняет защитникам ее отбор. Если он передаст это некоторым из наших молодых игроков, это будет иметь огромное значение.

Очевидно, нам нужен от него один или несколько голов, но я думаю, что он, вероятно, и так устанавливает для себя высокие цели. Наша задача — убедиться, что ему комфортно и он знает, что у него есть поддержка, потому что это не шоу одного человека. Нельзя выигрывать хоккейные матчи за счет только одного игрока", — сказал Зайдер.