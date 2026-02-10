Александр Кожевников: «Трудно представить, кто может помешать “Металлургу” завоевать титул. Но у игроков может возникнуть самоуспокоенность — это чревато в плей-офф»

Команда Андрея Разина сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 84 очка в 51 матче.
«По состоянию на сегодняшний день трудно представить, кто может помешать “Металлургу” завоевать титул.
Команда играет на очень высоких скоростях, отлично держит шайбу и все время заставляет соперника действовать на пределе своих возможностей, тогда как сама может позволить себе на определенных отрезках передышку.
Но не факт, что она обязательно победит в плей-офф. Может как раз сказаться то, что все идет очень хорошо.
Где-то у игроков может возникнуть самоуспокоенность, что чревато в плей-офф. Не случайно и Разин часто после поражений говорит, что эти проигрыши на пользу — они встряхивают команду.
Ему будет непросто сохранить у своих хоккеистов концентрацию до конца сезона, но Андрей способен это сделать — он уже с опытом и не раз доказывал способность мотивировать подопечных", — сказал Александр Кожевников.