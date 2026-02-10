Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.58

Александр Кожевников: «Трудно представить, кто может помешать “Металлургу” завоевать титул. Но у игроков может возникнуть самоуспокоенность — это чревато в плей-офф»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: Спортс"

Команда Андрея Разина сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 84 очка в 51 матче.

«По состоянию на сегодняшний день трудно представить, кто может помешать “Металлургу” завоевать титул.

Команда играет на очень высоких скоростях, отлично держит шайбу и все время заставляет соперника действовать на пределе своих возможностей, тогда как сама может позволить себе на определенных отрезках передышку.

Но не факт, что она обязательно победит в плей-офф. Может как раз сказаться то, что все идет очень хорошо.

Где-то у игроков может возникнуть самоуспокоенность, что чревато в плей-офф. Не случайно и Разин часто после поражений говорит, что эти проигрыши на пользу — они встряхивают команду.

Ему будет непросто сохранить у своих хоккеистов концентрацию до конца сезона, но Андрей способен это сделать — он уже с опытом и не раз доказывал способность мотивировать подопечных", — сказал Александр Кожевников.