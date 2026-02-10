Ткачаки тренировались в 1-м звене США, Мэттьюс — во 2-м, Коннор и Томпсон — в 3-м, Джек Хьюз и Миллер — в 4-м

После тренировки 8 февраля были известны только два первых звена атаки США.
Команда тренера Майка Салливана занималась в следующих сочетаниях:
Защитники:
Куинн Хьюз — Чарли Макэвой;
Джейккоб Слэвин — Брок Фэйбер;
Джейк Сэндерсон — Зак Веренски;
Ноа Хэнифин — Джексон Лакомб.
Нападающие:
Брэди Ткачак — Джек Айкел — Мэттью Ткачак;
Джейк Генцел — Остон Мэттьюс — Мэттью Болди;
Кайл Коннор — Дилан Ларкин — Тейдж Томпсон;
Джек Хьюз — Брок Нелсон — Джей Ти Миллер;
Клейтон Келлер, Винсент Трочек.
12 февраля США начнет турнир матчем против Латвии.