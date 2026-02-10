Ричмонд
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.47
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.27
П2
3.31
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.80
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.25

Канада может перебраться в отель из олимпийской деревни. США планируют остаться в деревне на весь турнир

Сборная Канады рассматривает возможность съехать из олимпийской деревни и переместиться в отель.

Источник: Спортс"

Ожидается, что канадская команда покинет деревню в какой-то момент. «Таков план», — сказал нападающий сборной Сэм Беннетт. Отмечается, что в гостинице у команды будет доступ к конференц-залам, чего нет в деревне.

При этом сборная США собирается провести в олимпийской деревне весь турнир. Брэди Ткачак заявил, что американцы хотят испытать все, что может предложить Олимпиада.

«Часть впечатлений заключается в полном погружении в олимпийскую атмосферу. Деревня является частью этого», — сказал главный тренер команды Майк Салливан.