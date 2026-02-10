Канада может перебраться в отель из олимпийской деревни. США планируют остаться в деревне на весь турнир

Ожидается, что канадская команда покинет деревню в какой-то момент. «Таков план», — сказал нападающий сборной Сэм Беннетт. Отмечается, что в гостинице у команды будет доступ к конференц-залам, чего нет в деревне.
При этом сборная США собирается провести в олимпийской деревне весь турнир. Брэди Ткачак заявил, что американцы хотят испытать все, что может предложить Олимпиада.
«Часть впечатлений заключается в полном погружении в олимпийскую атмосферу. Деревня является частью этого», — сказал главный тренер команды Майк Салливан.