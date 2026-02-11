Ричмонд
Хартли о выходе «Локомотива» в плей-офф: «Нельзя расслабляться. Впереди еще матчи с сильными соперниками — в них нужно выдавить из себя максимум»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:0).

Источник: Спортс"

После этой победы ярославский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.

— Сегодня наша игра не совсем понравилось. Во втором периоде было достаточное количество удалений, здорово сработало меньшинство. Забили одну шайбу — это вдохнуло жизнь. Третий период провели гораздо лучше. Хорошая победа. Хочется побольше заработать очков, поэтому продолжаем победную серию и рады, что победили.

— Насколько легче после выхода в плей‑офф?

— Думаю, это нормальный процесс для хорошей команды. С другой стороны, эта лига достаточно равная сейчас. Нельзя думать, что ты уже плей‑офф и можно расслабиться. Впереди еще матчи с сильными соперниками. В течение этих матчей нужно выдавить из себя максимум. После этих 13 матчей надо быть в оптимальных кондициях перед плей‑офф, — сказал Хартли.