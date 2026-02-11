Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Митч Лав: «Вижу прогресс у “Шанхай Дрэгонс” за три недели, отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (0:2).

"Наша тренерская работа — делать максимум для прогресса хоккеистов. За три недели в команде я вижу этот прогресс. Отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать.

Я уже понял, как в КХЛ действуют команды. К тому же, во время Матча звезд я общался с тренерами и хоккеистами. Понял, что здесь много усилий уделяется действиям без шайбы. Это касается игры в средней зоне, давления на соперника. В какие-то моменты мы перебрасываем соперника, имеем много моментов, но шайба не идет в ворота.

Я в восторге от Матча звезд. Для меня, человека, который в лиге недавно, оказаться на таком мероприятии, большая честь. Екатеринбург — прекрасный город, невероятные болельщики, два дня аншлага на новой арене. Я познакомился с тренерами, игроками, задавал много вопросов о лиге, так как я в ней новичок", — сказал Лав.