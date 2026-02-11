Митч Лав: «Вижу прогресс у “Шанхай Дрэгонс” за три недели, отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать»

Я уже понял, как в КХЛ действуют команды. К тому же, во время Матча звезд я общался с тренерами и хоккеистами. Понял, что здесь много усилий уделяется действиям без шайбы. Это касается игры в средней зоне, давления на соперника. В какие-то моменты мы перебрасываем соперника, имеем много моментов, но шайба не идет в ворота.