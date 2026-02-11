Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.76
X
5.45
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Терещенко о словах Гашека про Кучерова: «Чего на этого дебила обращать внимание? Пускай живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко отреагировал на слова Доминика Гашека о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

Ранее Кучеров заявил, что без России Олимпиада не является настоящим турниром лучших против лучших.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Гашек в ответ положительно оценил решение ИИХФ об отстранении российской сборной. Он также выразил сожаление, что Кучеров может выступать в НХЛ, отметив, что лига является рекламой действий России, а хоккеист «Тампы» также несет ответственность за это.

"Чего на этого дебила обращать внимание? Сказал — и бог с ним. Пускай он живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли. Надо посмотреть просто, кто ему последний раз по голове ударил.

Собаки лают, караван идет. Мне до фонаря, о чем гавкает Гашек. Никита Кучеров все правильно сказал, что без сборной России Олимпиада не является соревнованием лучших из лучших", — сказал Терещенко.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше