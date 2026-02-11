Тренер «Спартака» Барков о 2:3 от «Динамо»: «Два периода невразумительной игры. Можно сказать, сами отдали матч»

— Первый период мы играли хорошо, второй — плохо, в третьем пытались собраться. Два периода невразумительной игры. Можно сказать, что сами отдали матч.
— Почему Кин не выходил в большинстве?
— Кин ездил на Матч звезд, а мы тут наигрывали звенья. Дальше будем думать, кто в следующий раз играть будет.
— Нет ли мысли развести Морозова и Порядина по разным звеньям?
— Мысли разные есть. В процессе игры мы пытаемся найти решения. Будем думать.
— Когда вернется Ярош?
— Как говорят у них: day to day. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, — сказал Барков.