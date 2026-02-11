Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.76
X
5.45
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Барков о 2:3 от «Динамо»: «Два периода невразумительной игры. Можно сказать, сами отдали матч»

Тренер «Спартака» Александр Барков-старший высказался о поражении от «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3).

Источник: Спортс"

— Первый период мы играли хорошо, второй — плохо, в третьем пытались собраться. Два периода невразумительной игры. Можно сказать, что сами отдали матч.

— Почему Кин не выходил в большинстве?

— Кин ездил на Матч звезд, а мы тут наигрывали звенья. Дальше будем думать, кто в следующий раз играть будет.

— Нет ли мысли развести Морозова и Порядина по разным звеньям?

— Мысли разные есть. В процессе игры мы пытаемся найти решения. Будем думать.

— Когда вернется Ярош?

— Как говорят у них: day to day. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, — сказал Барков.