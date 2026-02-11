Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Защитник «Ак Барса» Миллер о Матче звезд КХЛ: «Отличия от НХЛ есть, но все организовано шикарно. В России любят хоккей, и это чувствуется»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге.

Источник: Спортс"

— Если сравнивать Матч Звезд КХЛ и Матч Звезд НХЛ, сильно отличаются мероприятия по масштабу?

— Когда я смотрел Матчи Звезд НХЛ, я мечтал, что когда-то у меня тоже получится поучаствовать в таких мероприятиях. Было очень классно наблюдать за тем, как хоккеисты кайфуют от окружающей обстановки.

Конечно, отличия Матча Звезд КХЛ от НХЛ есть. Но и в России все организовано шикарно: замечательные стадионы, столько людей пришло, многие в клубных джерси. В России любят хоккей, и это чувствуется, — сказал Миллер.