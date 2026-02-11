Ричмонд
Сергей Самсонов о Кросби на Олимпиаде-2026: «Жду от него яркого хоккея. Сидни до сих пор продуктивен, не думаю, что будет что-то тормозить в игре»

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Сергей Самсонов высказался о капитане сборной Канады Сидни Кросби.

Источник: Спортс"

Для 38-летнего форварда «Питтсбурга» Олимпиада-2026 в Италии будет третьей в карьере. Он выиграл золотые медали вместе с канадской командой на турнирах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

"Особое внимание, конечно, на Олимпиаде будет приковано к Сидни Кросби. Я не думаю, что с учетом своего возраста он будет что-то тормозить в игре.

Он может и не играть роль первого центра, когда есть Коннор Макдэвид, но может быть вторым или третьим, если нужно.

Я не замечаю, что он стал играть медленнее, канадец до сих пор продуктивен. Как я замечаю, когда игроки получают определенный шанс на Олимпиаде или Кубке Стэнли, они выходят на следующий уровень. Поэтому я жду от Кросби яркой игры", — сказал Самсонов.