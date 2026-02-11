Нюландер может пропустить 1-й матч Швеции на Олимпиаде-2026. Форвард не тренировался во вторник из-за болевых ощущений

Сегодня «Тре Крунур» сыграют против хозяев турнира — итальянцев. В пятницу шведам предстоит встреча со сборной Финляндии.
29-летний нападающий пропустил тренировку во вторник из-за болевых ощущений.
"Это мера предосторожности. Он провел с нами две полноценные тренировки, но в понедельник почувствовал небольшую боль, поэтому мы дали ему день отдыха. Посмотрим, будет ли он готов сыграть завтра. Решение будет принято в день игры.
Я не обеспокоен. Он отлично выглядел на льду на предыдущих тренировках. Конечно, это небольшая проблема, но мы еще в начале пути. Впереди нас ждут более важные игры. Нужно сосредоточиться на главном", — сказал главный тренер шведов Сэм Халлам.
В текущем сезоне форвард «Торонто» пропустил в общей сложности 17 матчей из-за травм. У него 52 (18+34) очка в 40 играх за «Лифс».
Если в итоге он не сможет сыграть с итальянцами, в заявку попадет Маркус Юханссон («Миннесота») или Понтус Хольмберг («Тампа»).