Нюландер может пропустить 1-й матч Швеции на Олимпиаде-2026. Форвард не тренировался во вторник из-за болевых ощущений

Я не обеспокоен. Он отлично выглядел на льду на предыдущих тренировках. Конечно, это небольшая проблема, но мы еще в начале пути. Впереди нас ждут более важные игры. Нужно сосредоточиться на главном", — сказал главный тренер шведов Сэм Халлам.