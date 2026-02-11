Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в “Динамо”, а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Российский форвард пока не объявлял о дальнейших планах.
«Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в “Динамо”, а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую.
Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности", — сказал Свищев.
Воробьев о варианте состава на ОИ: «Овечкин — капитан, сплотил бы вокруг себя. Выходил бы в большинстве. Кучеров — дирижер. Малкин и Капризов перед воротами, Александр в офисе».