Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12.02
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
12.02
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2

Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)

Журналистка The Hockey News, репортер «Вашингтона» Сэмми Силбер заявила, что Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон.

Источник: Спортс"

Отмечается, что сейчас он полностью сфокусирован на игре «Кэпиталс» и борьбе за выход в плей-офф, а решение примет позже.

Действующий контракт 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик общался с Овечкиным несколько недель назад, но они не обсуждали будущее игрока.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков при полезности «плюс 3».

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в “Динамо”, а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше