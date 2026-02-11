Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12.02
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
12.02
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12.02
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
12.02
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира»

Защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары считает капитана команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

Источник: Спортс"

Об этом рассказал отец игрока сборной Словакии Марио Фегервары.

Он ответил на вопрос о том, как его сын относится к Овечкину.

«Он сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира», — отметил Фегервари-старший.

Фегервари принимает участие мужском олимпийском хоккейном турнире.

«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится», — сказал Марио Фегервары.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше