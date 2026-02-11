Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12.02
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
12.02
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12.02
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
12.02
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка поделился мнением о своем партнере по звену Юрае Слафковски.

Источник: Спортс"

Форвард «Монреаля» и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).

Ружичка отметился голом в этой игре.

"Он отличный игрок, проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Я играю в свою игру и стараюсь поддерживать его и помогать ему добиваться успеха.

Думаю, мы будем подпитывать друг друга. Но это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся этим, а завтра сосредоточимся на следующем матче", — сказал Ружичка.