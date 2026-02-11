Ричмонд
Окульяр о 4:1 с Финляндией: «У них состав уровня НХЛ, а у нас нет, но мы боремся. Гордимся этой победой. Это было потрясающе, вся Словакия болеет за нас»

Нападающий сборной Словакии Оливер Окульяр высказался о победе в матче против Финляндии (4:1) на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"Это было потрясающе. Жарко и потрясающе! Игра шла в хорошем темпе. Мы играли по своей схеме и благодаря этому выиграли матч.

Вся страна болеет за нас, и тем более, когда мы выигрываем такой важный матч. У них состав уровня НХЛ, а у нас нет, но мы боремся, и сегодня мы боролись очень хорошо.

Это говорит о нашей команде и нашей культуре, о том, как мы сплочены. Мы гордимся этой победой", — сказал Окульяр.

Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар — в составе Словакии на ОИ-2026.