Тренер Финляндии о том, что Рантанен сыграл 15:25 против Словакии: «Нужно увеличить игровое время 1-го звена, это моя ответственность. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам»

Он ответил на вопрос об игровом времени форварда Микко Рантанена.
Нападающий провел на льду 15:25 в матче против Словакии, это 8-й показатель по игровому времени среди нападающих сборной Финляндии.
Его партнеры по звену Микаэль Гранлунд и Роопе Хинтц провели на влощадке немного больше времени. Хинтц отыграл 15:44, а Гранлунд — 17:45.
"Нам нужно увеличить игровое время первого звена. Это моя ответственность.
Они, безусловно, многого от себя ожидают. Теперь нам нужно посмотреть видео, чтобы понять, что мы можем улучшить. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам", — сказал Пеннанен.