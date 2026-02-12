Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Лишка о 4:1 с Финляндией: «Понятно, что мы не были фаворитами, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но за счет командной игры и действий вратаря мы сумели победить»

Нападающий сборной Словакии и «Северстали» Адам Лишка высказался после победы в матче против Финляндии (4:1) на Олимпиаде-2026.

"Поскольку у соперника очень мастеровитые игроки, то при получении шайбы в опасных зонах при атаке 9 из 10 возможностей они могли реализовать. Поэтому нужно было защищать пространство у ворот.

Но я бы не сказал, что в этом плане КХЛ отстает — там тоже высокие скорости и хорошего уровня игроки, просто на Олимпиаде лучшие игроки в мире.

Понятно, что мы не были фаворитами в этой игре, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но мы за счет командной игры и действий вратаря сумели победить.

Мы знали, что в первом периоде нам будет очень сложно, давно не играли в таких сочетаниях, поэтому надо было привыкать. Но все было к лучшему", — сказал Лишка.