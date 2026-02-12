Вашингтон
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Слафковски о 4:1 с Финляндией: «Хотел бы забивать по 2 гола в каждой игре. Это прекрасное чувство, придает уверенности. Нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу»

Нападающий «Монреаля» и сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о победе над Финляндией (4:1) в первом матче на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Форвард набрал 3 (2+1) очка.

В следующем матче, 13 февраля, команда сыграет против Италии.

"Если мы продолжим совершенствовать нашу игру, она может стать очень хорошей. Я не думал, что забью дважды, но я рад, что все так получилось, и я смог помочь своей стране и своим друзьям, которые стремятся к победе.

Я бы хотел забивать по два гола в каждой игре, но иногда этого не будет. Я был в хорошей позиции в правильный момент и бросал шайбу.

Это прекрасное чувство. Это придает уверенности, но нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу. Но это, безусловно, приятно", — сказал Слафковски.