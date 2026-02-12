Швеция обыграла Италию на ОИ-2026 — 5:2, Далин набрал 0+3, Густавссон отразил 20 из 22 бросков

В составе итальянской сборной отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.
Авторами шайб Швеции стали Габриэль Ландескуг, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанежад и Виктор Хедман.
Всего Форслинг (1+1) и Зибанежад (1+1) набрали по 2 очка, Расмус Далин — 3 (0+3) балла.
Вратарь Швеции Филип Густавссон отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
Швеция перебросала соперника со счетом 60:22.
