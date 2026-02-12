Вашингтон
Швеция обыграла Италию на ОИ-2026 — 5:2, Далин набрал 0+3, Густавссон отразил 20 из 22 бросков

Сборная Швеции обыграла Италию (5:2) в матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В составе итальянской сборной отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Авторами шайб Швеции стали Габриэль Ландескуг, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанежад и Виктор Хедман.

Всего Форслинг (1+1) и Зибанежад (1+1) набрали по 2 очка, Расмус Далин — 3 (0+3) балла.

Вратарь Швеции Филип Густавссон отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

Швеция перебросала соперника со счетом 60:22.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото — у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет.