15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.90

Тренер Швеции о Форсберге как 13-м форварде: «Братья Седины играли в 3-м звене на ОИ-2006, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко, нам нужны все игроки»

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам высказался о том, что нападающий Филип Форсберг провел только одну смену в матче Олимпиады-2026 против Италии (5:2).

Источник: Спортс"

"Мы распределяем игроков по ролям, чтобы каждый мог выдерживать разное игровое время и справляться с разными ситуациями.

В следующей игре Филип может провести на льду гораздо больше времени. Но если мы хотим пройти далеко в этом турнире, нам понадобятся все игроки.

В прошлый раз я был на Олимпиаде в 2006 году, и тогда шведская команда выиграла. Но речь не об этом. Дело в том, что братья Седины играли в третьем звене, не выходили большинстве.

У нас есть амбиции пройти далеко в этом турнире. И нам нужны все наши хорошие хоккеисты", — сказал Сэм Халлам.