Тренер Швеции о Форсберге как 13-м форварде: «Братья Седины играли в 3-м звене на ОИ-2006, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко, нам нужны все игроки»

"Мы распределяем игроков по ролям, чтобы каждый мог выдерживать разное игровое время и справляться с разными ситуациями.
В следующей игре Филип может провести на льду гораздо больше времени. Но если мы хотим пройти далеко в этом турнире, нам понадобятся все игроки.
В прошлый раз я был на Олимпиаде в 2006 году, и тогда шведская команда выиграла. Но речь не об этом. Дело в том, что братья Седины играли в третьем звене, не выходили большинстве.
У нас есть амбиции пройти далеко в этом турнире. И нам нужны все наши хорошие хоккеисты", — сказал Сэм Халлам.