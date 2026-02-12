Вашингтон
Кадейкин про КХЛ: «Мы не дойдем до НХЛ в любом случае — они будут впереди. Мы туда смотрим, но у нас свои реалии. Я за создание уникального продукта»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился мнением о том, нужно ли КХЛ стремиться к НХЛ.

Источник: Спортс"

— Мы близки к тому, чтобы двигаться в сторону НХЛ и однажды увидеть на экранах то же самое, но в нашем чемпионате?

— Если говорить о скорости и хоккее, то для этого нужно начать двигаться в эту сторону.

— Мы не начали?

— Сколько у нас сейчас тренеров из Северной Америки? Два? Три?

— Ги Буше, Митч Лав и Боб Хартли. Это про то, что мы не перенимаем их методики?

— Нет, мы говорим о том, когда мы сможем увидеть изменения. Мы хотим это видеть или нет?

Если ты спрашиваешь, когда это произойдет, тогда мы должны начать двигаться в эту сторону. Если мы хотим построить уникальный продукт, лигу, тогда чего нам туда двигаться?

— Какой путь тебе ближе?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Я все равно за естественную эволюцию. Если там в этот хоккей играют, то это вершина.

— То есть мы должны до него дойти?

— Нет, в любом случае мы не дойдем. Они будут впереди. Я больше сторонник того, чтобы у нас была своя лига. Мы все время смотрим туда, но у нас свои реалии.

Я за то, чтобы создать более уникальный продукт.

Да, чтобы сделать более уникальный продукт, но в плане хоккея все равно нужно ориентироваться на НХЛ.

А уже формат, обертка и так далее, мне кажется, нужно адаптировать под наши реалии, — сказал Александр Кадейкин.