Хоккей. Мужчины
1-й период
Латвия
0
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
1-й период
Германия
0
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Гатиятулин о 4:3 с «Торпедо»: "Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. 1-й период был скомканным, но потихоньку разбегались и переломили, вытащили матч

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 по ходу игры, сравняв счет за 12 секунд до конца 3-го периода.

— Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. Потому что до паузы мы попали в такую полосу, когда по многим компонентам превосходили соперника, но все складывалось не в нашу пользу.

Поэтому хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Перед овертаймом от вас была длинная и эмоциональная речь. Можете рассказать, о чем говорили в этот момент?

— Нужно было напомнить ребятам, что в предыдущих играх мы уступали по буллитам, в овертаймах. Матч эмоциональный, не все получалось, в конце было много эмоций — нужно было сыграть с холодной головой.

Важно было контролировать шайбу, акцентировал внимание на этом. Ребята ­- молодцы, с первой смены здорово сыграли, создали момент и победили.

— Альберт Яруллин сыграл впервые за 144 дня, опередив сроки восстановления. Можете описать его возвращение?

— Да, мы ожидали, что его восстановление займет больше времени. Но он прошел хорошую реабилитацию с нашими тренерами по ОФП, плюс Альберт сам очень серьезно подошел к этому, он рвался в состав еще до выездной серии. Но мы не стали рисковать, решили выждать время.

Любому игроку нужно время, чтобы войти в игру. Альберт сыграл по состоянию — строго, надежно. Мы довольны его первым матчем.

— На игре сказалось, что вы проводили первый матч после паузы, в отличие от соперника?

— Понятно, что это плюсов не добавляет. Но мы знали календарь и выстраивали процесс так, чтобы подойти к этой игре в максимальном состоянии. В любом случае первый период был скомканным, неверные решения были — чуть запоздалые. Но потихоньку разбегались и переломили, вытащили матч, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» отыгрался с 1:3, сравняв счет за 12 секунд до конца 3-го периода, и победил «Торпедо» в овертайме. Команда Гатиятулина идет 3-й на Востоке.