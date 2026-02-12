Гатиятулин о 4:3 с «Торпедо»: "Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. 1-й период был скомканным, но потихоньку разбегались и переломили, вытащили матч

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 по ходу игры, сравняв счет за 12 секунд до конца 3-го периода.
— Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. Потому что до паузы мы попали в такую полосу, когда по многим компонентам превосходили соперника, но все складывалось не в нашу пользу.
Поэтому хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Перед овертаймом от вас была длинная и эмоциональная речь. Можете рассказать, о чем говорили в этот момент?
— Нужно было напомнить ребятам, что в предыдущих играх мы уступали по буллитам, в овертаймах. Матч эмоциональный, не все получалось, в конце было много эмоций — нужно было сыграть с холодной головой.
Важно было контролировать шайбу, акцентировал внимание на этом. Ребята - молодцы, с первой смены здорово сыграли, создали момент и победили.
— Альберт Яруллин сыграл впервые за 144 дня, опередив сроки восстановления. Можете описать его возвращение?
— Да, мы ожидали, что его восстановление займет больше времени. Но он прошел хорошую реабилитацию с нашими тренерами по ОФП, плюс Альберт сам очень серьезно подошел к этому, он рвался в состав еще до выездной серии. Но мы не стали рисковать, решили выждать время.
Любому игроку нужно время, чтобы войти в игру. Альберт сыграл по состоянию — строго, надежно. Мы довольны его первым матчем.
— На игре сказалось, что вы проводили первый матч после паузы, в отличие от соперника?
— Понятно, что это плюсов не добавляет. Но мы знали календарь и выстраивали процесс так, чтобы подойти к этой игре в максимальном состоянии. В любом случае первый период был скомканным, неверные решения были — чуть запоздалые. Но потихоньку разбегались и переломили, вытащили матч, — сказал Гатиятулин.
