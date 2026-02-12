Гатиятулин о 4:3 с «Торпедо»: "Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. 1-й период был скомканным, но потихоньку разбегались и переломили, вытащили матч

— Да, мы ожидали, что его восстановление займет больше времени. Но он прошел хорошую реабилитацию с нашими тренерами по ОФП, плюс Альберт сам очень серьезно подошел к этому, он рвался в состав еще до выездной серии. Но мы не стали рисковать, решили выждать время.