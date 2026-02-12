Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Латвия
0
:
США
0
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.05
Хоккей. Мужчины
1-й период
Германия
0
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.08
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Исаков о 3:4 от «Ак Барса»: «Единственное, в чем я точно не могу упрекнуть команду — это в самоотдаче. Много событий произошло — как положительных, так и отрицательных»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 по ходу игры, сравняв счет за 12 секунд до конца 3-го периода.

— Очень много событий в этом матче произошло — как положительных, так и отрицательных. Единственное, в чем я точно не могу упрекнуть свою команду — это в самоотдаче. А так, готовимся к следующему матчу. Большой выезд закончен, двигаемся дальше.

— Даниил Журавлев в «Ак Барсе» был защитником третьей пары, а у вас играет в первой паре, ставит рекорды. С чем связан его прогресс в этом сезоне?

— Даниил вернулся в Нижний Новгород, а это все-таки его дом. И у любого хоккеиста бывают такие моменты, когда есть возможность перезагрузиться. Все‑таки новая команда, новая раздевалка, город. Я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу, — сказал Исаков.