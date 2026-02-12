Исаков о 3:4 от «Ак Барса»: «Единственное, в чем я точно не могу упрекнуть команду — это в самоотдаче. Много событий произошло — как положительных, так и отрицательных»

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 по ходу игры, сравняв счет за 12 секунд до конца 3-го периода.
— Очень много событий в этом матче произошло — как положительных, так и отрицательных. Единственное, в чем я точно не могу упрекнуть свою команду — это в самоотдаче. А так, готовимся к следующему матчу. Большой выезд закончен, двигаемся дальше.
— Даниил Журавлев в «Ак Барсе» был защитником третьей пары, а у вас играет в первой паре, ставит рекорды. С чем связан его прогресс в этом сезоне?
— Даниил вернулся в Нижний Новгород, а это все-таки его дом. И у любого хоккеиста бывают такие моменты, когда есть возможность перезагрузиться. Все‑таки новая команда, новая раздевалка, город. Я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу, — сказал Исаков.