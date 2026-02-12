Вашингтон
Марнер о 5:0 с Чехией: «Хороший первый шаг для нас. Биннингтон был великолепен, он сделал много отличных сэйвов»

Нападающий сборной Канады Митч Марнер высказался о победе над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Марнер сделал передачу в этой игре. Вратарь Джордан Биннингтон отразил все 26 бросков по своим воротам.

"Это был хороший первый шаг для нас, мы просто постараемся продолжать становиться лучше.

Джордан был великолепен, он сделал много отличных сэйвов на протяжении всей игры. Очевидно, что сэйв после броска Кемпфа был очень важен, чтобы сохранить счет 0:0", — сказал Марнер.

Канада разгромила Чехию на ОИ-2026 — 5:0. Биннингтон отразил 26 бросков, Макдэвид сделал 3 передачи, Кросби и Харли — по 2 ассиста.