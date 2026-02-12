Никитин о 5-минутном штрафе Охотюка за удар клюшкой между ног Мальцеву: «Манипуляций быть не должно. Хоккеисты этим пользуются, это становится трендом, превращается в низкую социальную ответственность»

В конце третьего периода защитник ЦСКА Никита Охотюк был удален на пять минут за удар клюшкой между ног нападающему «Спартака» Михаилу Мальцеву.
— Хочу обратиться к лиге относительно пятиминутного штрафа. Хоккеисты этим пользуются, это становится трендом. Это превращается в низкую социальную ответственность. Так нельзя. Манипуляций быть не должно, должна быть честная борьба.
Это касается не только нас, но и всех в самый непростой момент для команды.
— Долго ли будет отсутствовать Гамзин?
— Дима вчера тренировался с командой. Не стали его сажать на холодную лавку после болезни. С Дроздовым обошлось, а Гурьянов сейчас поедет на МРТ.
— Сколько ждать для того, чтобы Бучельников вышел к своей лучшей форме?
— Все индивидуально. Каждый возвращается по разному. Ему важно было забить гол, это важно для нападающих, — сказал Никитин.
ЦСКА выиграл 7-й матч подряд — сегодня 2:0 со «Спартаком», Самонов сделал 43 сэйва. Команда Никитина идет 5-й на Западе.