Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Латвия
1
:
США
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
10.00
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
2-й период
Германия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.05
П2
4.46
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Никитин о 5-минутном штрафе Охотюка за удар клюшкой между ног Мальцеву: «Манипуляций быть не должно. Хоккеисты этим пользуются, это становится трендом, превращается в низкую социальную ответственность»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча со «Спартаком» (2:0) высказался о пятиминутных штрафах.

Источник: Спортс"

В конце третьего периода защитник ЦСКА Никита Охотюк был удален на пять минут за удар клюшкой между ног нападающему «Спартака» Михаилу Мальцеву.

— Хочу обратиться к лиге относительно пятиминутного штрафа. Хоккеисты этим пользуются, это становится трендом. Это превращается в низкую социальную ответственность. Так нельзя. Манипуляций быть не должно, должна быть честная борьба.

Это касается не только нас, но и всех в самый непростой момент для команды.

— Долго ли будет отсутствовать Гамзин?

— Дима вчера тренировался с командой. Не стали его сажать на холодную лавку после болезни. С Дроздовым обошлось, а Гурьянов сейчас поедет на МРТ.

— Сколько ждать для того, чтобы Бучельников вышел к своей лучшей форме?

— Все индивидуально. Каждый возвращается по разному. Ему важно было забить гол, это важно для нападающих, — сказал Никитин.

ЦСКА выиграл 7-й матч подряд — сегодня 2:0 со «Спартаком», Самонов сделал 43 сэйва. Команда Никитина идет 5-й на Западе.