Макдэвид после 5:0 с Чехией: «Горжусь тем, что представляю свою страну. Быть здесь, быть частью этой команды — это нечто особенное. Очень круто быть частью этого»

Макдэвид отметился 3 передачами в этой игре.
«Мы ждали этого очень долго. Быть здесь, быть частью этой команды — это нечто особенное. Я просто горжусь тем, что представляю свою страну», — сказал Макдэвид.
В конце первой смены форвард провел мощный силовой прием против чешского защитника Яна Рутты.
"Знаете, когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад.
Было здорово выйти на лед, играть и надеть этот свитер. Довольно безумная атмосфера. Очень, очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу", — добавил Макдэвид.