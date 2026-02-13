Ричмонд
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали

Ранее омский комментатор Михаил Гречанин в прямом эфире нецензурно выразился в адрес казахстанских хоккеистов и назвал их «чебуродами».

Источник: РБК Спорт

Комментатор Михаил Гречанин был оштрафован за оскорбление хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М. С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично)», — говорится в сообщении.

Гречанину назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс руб.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал запись трансляции матча между «Сибирью» и «Астаной» на детско-юношеском турнире в Омске. Во время выхода казахстанских хоккеистов на лед Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их «чебуродами».

После инцидента на него подали жалобу родители.

Гречанин извинился за сказанные слова и заявил, что «это не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь».