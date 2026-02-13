Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал запись трансляции матча между «Сибирью» и «Астаной» на детско-юношеском турнире в Омске. Во время выхода казахстанских хоккеистов на лед Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их «чебуродами».