Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
3
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
14.00
П2
26.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»

Нападающий «Шанхая» Никита Попугаев высказался о турнире по хоккею на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

— Кого видите главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде?

— Латвию (смеется). Думаю, наверное, шведы могут, США, Канада. Те страны, которые всегда фавориты.

Конечно, жалко, что мы не выступаем. Вот очень жаль. Наши ребята приехали бы, конечно, и я думаю, забрали бы Олимпиаду. Но сейчас выиграет какая-то из этих трех команд.

— Думаете, что Россия все-таки претендовала бы на золото?

— Конечно, да. Мы других мест не знаем.

— Олимпийский турнир многое потерял без участия сборной России?

— Думаю, всем намного интереснее играть с русскими, потому что у нас есть большие мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Поэтому, конечно, это большая потеря, — заявил Попугаев.