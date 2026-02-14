Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»

— Кого видите главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде?
— Латвию (смеется). Думаю, наверное, шведы могут, США, Канада. Те страны, которые всегда фавориты.
Конечно, жалко, что мы не выступаем. Вот очень жаль. Наши ребята приехали бы, конечно, и я думаю, забрали бы Олимпиаду. Но сейчас выиграет какая-то из этих трех команд.
— Думаете, что Россия все-таки претендовала бы на золото?
— Конечно, да. Мы других мест не знаем.
— Олимпийский турнир многое потерял без участия сборной России?
— Думаю, всем намного интереснее играть с русскими, потому что у нас есть большие мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Поэтому, конечно, это большая потеря, — заявил Попугаев.