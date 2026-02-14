Ричмонд
Грегуар об Олимпиаде: «В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Россияне были бы в числе главных фаворитов»

Канадский защитник череповецкой «Северстали» Томас Грегуар высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

Источник: Спортс"

— Смотрели первую игру сборной Словакии, за которую выступает капитан «Северстали» Адам Лишка?

— Некоторые ребята смотрели матч — я в их числе. Мы все очень рады за Адама, он выглядел здорово. Победа в первом же матче — это хороший прилив уверенности для словаков.

— Вы с Адамом на связи?

— Конечно! Правда, мы стараемся его лишний раз не отвлекать. Время от времени можем что-то спросить или пожелать удачи.

— За сборной Канады следите? У команды есть шансы взять олимпийское золото?

— Да, стараюсь следить за тем, как у ребят обстоят дела. Я канадец и очень горжусь этим, так что, само собой, я хочу, чтобы наша сборная выиграла. При этом желаю огромных успехов Адаму Лишке.

— Сборная России могла бы побороться с Канадой за золото?

— Безусловно! В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Думаю, россияне были бы в числе главных фаворитов. Очень жаль, что мы не можем увидеть это противостояние, — сказал Грегуар.