Кравчук сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «Параллельно смотрел игры Канада — Чехия и ЦСКА — “Спартак”. Бросились в глаза разные скорости, исполнительское мастерство, качество передач, бросков»

— Сравните матчи Игр и регулярного чемпионата КХЛ?
— Накануне параллельно смотрел матчи Канада — Чехия и ЦСКА — «Спартак». Бросились в глаза разные скорости, плюс исполнительское мастерство, качество передач и бросков.
Но тут ничего удивительного нет. Во-первых, на Олимпиаде лучше установлены телекамеры — совсем рядом к площадке, из-за чего игра смотрится плотнее. И во-вторых, турниры сборных и клубов нельзя сравнивать, поскольку уровень национального хоккея всегда выше.
— Что удивило в Италии?
— Судейство. Даже в канадской студии вчера отмечали, что европейский арбитраж в первых играх Олимпиады очень либеральный. Эксперты здесь отмечают, что некоторые фолы однозначно судились бы в НХЛ, но олимпийские судьи их почему-то пропускали.
Видимо, ближе к плей-офф судейство станет жестче. Все-таки уровень мастерства на Играх — сверхвысокий, и мелкий фол может помешать игрокам реализовать свои лучшие качества, — сказал Кравчук.