Хоккей. Мужчины
3-й период
Канада
3
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
13.50
П2
15.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Кравчук сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «Параллельно смотрел игры Канада — Чехия и ЦСКА — “Спартак”. Бросились в глаза разные скорости, исполнительское мастерство, качество передач, бросков»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук сравнил матчи Олимпиады-2026 и Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Сравните матчи Игр и регулярного чемпионата КХЛ?

— Накануне параллельно смотрел матчи Канада — Чехия и ЦСКА — «Спартак». Бросились в глаза разные скорости, плюс исполнительское мастерство, качество передач и бросков.

Но тут ничего удивительного нет. Во-первых, на Олимпиаде лучше установлены телекамеры — совсем рядом к площадке, из-за чего игра смотрится плотнее. И во-вторых, турниры сборных и клубов нельзя сравнивать, поскольку уровень национального хоккея всегда выше.

— Что удивило в Италии?

— Судейство. Даже в канадской студии вчера отмечали, что европейский арбитраж в первых играх Олимпиады очень либеральный. Эксперты здесь отмечают, что некоторые фолы однозначно судились бы в НХЛ, но олимпийские судьи их почему-то пропускали.

Видимо, ближе к плей-офф судейство станет жестче. Все-таки уровень мастерства на Играх — сверхвысокий, и мелкий фол может помешать игрокам реализовать свои лучшие качества, — сказал Кравчук.