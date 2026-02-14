Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.27
П2
10.50
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.67
X
5.16
П2
1.47
Хоккей. Мужчины
18:40
Финляндия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
45.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2

Селебрини — 3-й игрок в возрасте до 20 лет с голами в 2 играх подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Другие двое — Малкин и Мяяття

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Швейцарии (5:1).

19-летний нападающий «Сан-Хосе» отличился в обоих матчах на олимпийском турнире. Ранее он забросил победную шайбу в матче со сборной Чехии (5:0).

Селебрини стал 3-м игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось забросить в двух матчах подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014).

До него такое достижение в актив записали Евгений Малкин (2006, Россия) и Олли Мяяття (2014, Финляндия).

Селебрини — 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Просто автор гола — 6-й, в списке есть Ковальчук, Малкин и Ничушкин.

