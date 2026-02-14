Ричмонд
Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Фиалу увозили на носилках после столкновения с Уилсоном. Даути пообещал навестить одноклубника по «Кингс»

Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Кевина Фиалу увозили на носилках в концовке матча хоккейного турнира против Швейцарии (5:1).

Источник: Спортс"

Нападающий швейцарцев получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

Позже было объявлено, что Фиала больше не сыграет на Олимпиаде-2026.

Защитник канадцев Дрю Даути — одноклубник Кевина по «Лос-Анджелесу» — пообещал навестить его.

«Надеюсь, он быстро поправится. Нам очень нужен этот парень в моей команде дома. Я сейчас же поеду к нему и узнаю, как у него дела», — сказал Даути.

Фото: официальный сайт НХЛ.