Купер о звене Макдэвида, Маккиннона и Селебрини: «Три феномена, три центра, три парня, которые хотят владеть шайбой, а она одна. Кому-то надо идти на жертвы, но они справились»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о тройке, в которой объединил Коннора Макдэвида, Нэтана Маккиннона и Макклина Селебрини по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.
Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».
"Три феноменальных игрока, лица своих поколений. Но при этом никогда нельзя сказать наверняка, как сложится их взаимодействие. Это три центрфорварда, поэтому кому-то в любом случае приходится играть не на своей позиции.
В конце концов, это три парня, которые хотят владеть шайбой, а шайба всего одна. Поэтому кому-то надо идти на жертвы, но они справились", — сказал Купер.