14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.13
П2
10.25
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.36
П2
1.42
Хоккей. Мужчины
18:40
Финляндия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
45.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Маккиннон про свой гол в матче со Швейцарией: «Селебрини отобрал шайбу и отдал ее Макдэвиду — элитный уровень. Коннор пошел на ворота, на нем трое, обо мне все забыли. Приятно играть с ними»

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини, образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.

Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».

В заключительной шайбе канадцев, заброшенной Маккинноном, приняли участие все трое.

«После гола Коннор сразу сказал Маку: “Это все твоя заслуга, твой прессинг в зоне соперника. То, как Мак сыграл в этом эпизоде, отобрал шайбу, сделал передачу — это элитный уровень. Это был очень непростой пас. Да, не самый эффектный, но его трудно исполнить.

Коннор пошел к воротам, на нем три игрока, обо мне все забыли. Так приятно играть с ними", — сказал Маккиннон.

Канада еще сильнее, чем мы думали — громит Европу на Олимпиаде.