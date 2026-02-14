Маккиннон про свой гол в матче со Швейцарией: «Селебрини отобрал шайбу и отдал ее Макдэвиду — элитный уровень. Коннор пошел на ворота, на нем трое, обо мне все забыли. Приятно играть с ними»

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.
Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».
В заключительной шайбе канадцев, заброшенной Маккинноном, приняли участие все трое.
«После гола Коннор сразу сказал Маку: “Это все твоя заслуга, твой прессинг в зоне соперника. То, как Мак сыграл в этом эпизоде, отобрал шайбу, сделал передачу — это элитный уровень. Это был очень непростой пас. Да, не самый эффектный, но его трудно исполнить.
Коннор пошел к воротам, на нем три игрока, обо мне все забыли. Так приятно играть с ними", — сказал Маккиннон.
Канада еще сильнее, чем мы думали — громит Европу на Олимпиаде.