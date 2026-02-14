Сафронов о Тамбиеве в СКА: «У Канады на Олимпиаде обычно в штабе все главные тренеры. И они завоевывают золотые медали»

"У сборной Канады на Олимпиаду обычно в тренерском штабе все главные тренеры. И они при этом завоевывают золотые медали.
Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о приходе Леонида Тамбиева в петербургский клуб, сравнив формирование штаба команды со сборной Канады.
"У сборной Канады на Олимпиаду обычно в тренерском штабе все главные тренеры. И они при этом завоевывают золотые медали.
Поэтому хотелось бы, чтобы это сравнение сыграло в пользу СКА и у команды был результат", — сказал Сафронов.