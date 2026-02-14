Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Дания
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Сафронов о Тамбиеве в СКА: «У Канады на Олимпиаде обычно в штабе все главные тренеры. И они завоевывают золотые медали»

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о приходе Леонида Тамбиева в петербургский клуб, сравнив формирование штаба команды со сборной Канады.

Источник: Спортс"

"У сборной Канады на Олимпиаду обычно в тренерском штабе все главные тренеры. И они при этом завоевывают золотые медали.

Поэтому хотелось бы, чтобы это сравнение сыграло в пользу СКА и у команды был результат", — сказал Сафронов.