Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
1
:
Дания
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.30
П2
10.50
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Финляндия нанесла 62 броска в створ в матче с Италией и установила рекорд для Игр с участием НХЛ

Сборная Финляндии нанесла 62 броска в створ в матче группового раунда Олимпиады с Италией (11:0).

Источник: Спортс"

Таким образом, финны превзошли результат сборной Швеции, у которой ранее было 60 бросков в створ против итальянцев на этом олимпийском турнире.

Напомним, НХЛ и ее игроки принимали участие в шести турнирах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2026).