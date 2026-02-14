Таким образом, финны превзошли результат сборной Швеции, у которой ранее было 60 бросков в створ против итальянцев на этом олимпийском турнире.
Напомним, НХЛ и ее игроки принимали участие в шести турнирах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2026).
Сборная Финляндии нанесла 62 броска в створ в матче группового раунда Олимпиады с Италией (11:0).
