Бельмар о Франции на Олимпиаде-2026: «Нам здесь не место. Если соперники скажут: “Они отстой, но пахали как звери” — значит, мы, как французы, показали характер»

"В нашем виде спорта мы не входим в топ-20. Нам вообще-то не место на одном льду с такими игроками. Но это все равно круто.
И я всегда говорю: «Хотите получить уважение от этих парней из НХЛ — выкладывайтесь на 120%, делайте все возможное». Им должно быть чертовски тяжело играть против нас.
Если после матча соперники скажут: «Окей, они отстой, но они пахали как звери», — значит, мы, как французы, показали характер", — сказал Пьер-Эдуар Бельмар в интервью Expressen.
Сборная Франции заменит на турнире Россию.