Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
1
:
Дания
2
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.30
П2
11.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Бельмар о Франции на Олимпиаде-2026: «Нам здесь не место. Если соперники скажут: “Они отстой, но пахали как звери” — значит, мы, как французы, показали характер»

Нападающий сборной Франции Пьер-Эдуар Бельмар заявил, что команды не должно быть на олимпийском хоккейном турнире в Италии, если объективно оценивать ее уровень.

Источник: Спортс"

"В нашем виде спорта мы не входим в топ-20. Нам вообще-то не место на одном льду с такими игроками. Но это все равно круто.

И я всегда говорю: «Хотите получить уважение от этих парней из НХЛ — выкладывайтесь на 120%, делайте все возможное». Им должно быть чертовски тяжело играть против нас.

Если после матча соперники скажут: «Окей, они отстой, но они пахали как звери», — значит, мы, как французы, показали характер", — сказал Пьер-Эдуар Бельмар в интервью Expressen.

Сборная Франции заменит на турнире Россию.