Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
1
:
Дания
2
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.30
П2
11.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Кирилл Пилипенко: «Северсталь» и «Авангард» — совершенно разные по стилю. В системе Ги Буше все построено на игре вперед — быстрый силовой хоккей"

Нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко сравнил систему игры Ги Буше и стиль «Северстали». Ранее форвард покинул клуб из Череповца.

Источник: Спортс"

— Ребята, тренерский штаб и персонал помогают мне в адаптации.

— Насколько было непривычно надевать красно-черные, а не черно-желтые цвета?

— Да, это было непривычно, а что касается номера, то мой (13-й — Спортс«“) был занят, поэтому я решил взять на одну цифру побольше (23-й номер — Спортс”»).

— Дмитрий Рашевский рассказывал, что в первое время в «Авангарде» у него было много новой информации, которую нужно было довести до автоматизма?

— Это на самом деле так. У меня происходит все то же самое. Очень много информации. «Северсталь» и «Авангард» — совершенно разные по стилю команды. В системе Ги Буше все построено на игре вперед. Быстрый, динамичный и силовой хоккей.

— Переход в команду, которая будет в этом сезоне бороться за Кубок Гагарина — это плюс?

— Я думаю, что все команды борются за высшие места и хотят завоевать кубок. Иначе зачем играть? — сказал Пилипенко.