Кирилл Пилипенко: «Северсталь» и «Авангард» — совершенно разные по стилю. В системе Ги Буше все построено на игре вперед — быстрый силовой хоккей"

— Ребята, тренерский штаб и персонал помогают мне в адаптации.
— Насколько было непривычно надевать красно-черные, а не черно-желтые цвета?
— Да, это было непривычно, а что касается номера, то мой (13-й — Спортс«“) был занят, поэтому я решил взять на одну цифру побольше (23-й номер — Спортс”»).
— Дмитрий Рашевский рассказывал, что в первое время в «Авангарде» у него было много новой информации, которую нужно было довести до автоматизма?
— Это на самом деле так. У меня происходит все то же самое. Очень много информации. «Северсталь» и «Авангард» — совершенно разные по стилю команды. В системе Ги Буше все построено на игре вперед. Быстрый, динамичный и силовой хоккей.
— Переход в команду, которая будет в этом сезоне бороться за Кубок Гагарина — это плюс?
— Я думаю, что все команды борются за высшие места и хотят завоевать кубок. Иначе зачем играть? — сказал Пилипенко.